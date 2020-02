Masterchef Italia 9 i concorrenti della nuova edizione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Masterchef Italia 9 i concorrenti scelti dai 3 giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo Giovedì 19 dicembre su Sky Uno iniziano le selezioni per la nuova edizione di Masterchef Italia 9. Arrivati al nono anno i giudici tornano 3 con l’addio di Joe Bastianich. A scegliere i concorrenti saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Giovedì 26 dicembre le due puntate con la selezione definitiva dei 20 concorrenti di Masterchef Italia 9. Dopo una prima prova tecnica per i grembiuli grigi, si passa a un tutti contro tutti per i concorrenti con il grembiule bianco. Nel corso della prova i 3 giudici scelgono chi far passare. Tutte le novità di Mastechef Italia 9 (clicca qui) I 20 concorrenti di Masterchef Italia 9 ... dituttounpop

