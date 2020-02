Leo Gassmann è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Leo Gassmann re delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 col 52,5% delle preferenze. La giuria demoscopica, la giuria della stampa e il televoto hanno così emesso il loro verdetto. La vittoria, raggiunta grazie al brano Va bene così, è stata accolta con calore dal pubblico dell’Ariston. Sui social molti i commenti sul vincitore. “Cerco di portare un po’ di positività per quelli che sono vittime di bullismo, per quelli che hanno avuto una brutta giornata. Chi accetta di essere quello che è, vince”, aveva detto il giovane vincitore delle Nuove Proposte a poche ore dalla finale.Leo ha un cognome importante. “Ma i miei genitori mi hanno regalato una cosa fondamentale: la libertà, quella di scegliere in primis”. Loro, gli attori Alessandro e Sabrina Knaflitz, a Sanremo non sono arrivati. “Mi sostengono ... huffingtonpost

