Incidente a San Tammaro sulla statale Appia, si ribalta automobile: 3 feriti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un'automobile si è capovolta dopo essere uscita di strada nella notte del 7 febbraio sulla statale Appia, nel territorio di San Tammaro (Caserta). feriti, ma in modo non preoccupante, le tre persone che erano nell'abitacolo: se la caveranno in pochi giorni. Forse all'origine dell'Incidente un colpo di sonno del conducente. fanpage

LuceverdeRadio : ???? #incidente strada statale 3bis Tiberina traffico provvisoriamente bloccato al km 1+600 nei pressi di Terni ?C… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeMilano: [AGG] #incidente - Raccordo A1 Corvetto coda fra San Donato Milanese e Rogoredo Fs > Corvetto ­ #luceverde #Lombardia… - LuceverdeMilano : [AGG] #incidente - Raccordo A1 Corvetto coda fra San Donato Milanese e Rogoredo Fs > Corvetto ­ #luceverde… -