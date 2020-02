GF Vip: Paolo Ciavarro e Montovoli confessano un problema intimo a Clizia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli e i loro problemi di astinenza al GF Vip: la confessione choc a Clizia Incorvaia Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro, in questi ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani, hanno legato davvero tantissimo. E la scorsa notte, parlando a tu per tu con Clizia Incorvaia, hanno fatto una clamorosa confessione che ha già fatto molto discutere sui social, e non solo. Cosa hanno detto i due concorrenti del Grande Fratello Vip? In pratica i due ragazzi non hanno fatto mistero di aver iniziato ad avere un certo problema legato all’astinenza: “Trentuno giorni è davvero tosta…” Poco dopo Andrea Montovoli ha svelato: “Io all’Isola sono stato di più…Ma là non c’era il cibo e quindi non funzionava niente…Io penso che farò un record…” Ovviamente, neppure a dirlo, Clizia si è fatta subito una ... lanostratv

