GF Vip, Adriana Volpe In Lacrime per Antonella Elia e Barbara Alberti! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe dopo tutte le tensioni dell’ultima settimana non c’è l’ha fatta più, ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. A scatenarle le Lacrime è stata Antonella Elia con la quale nell’ultimo periodo si è più volte scontrata. Ecco quindi cosa sta succedendo ad Adriana Volpe nella Casa del GF Vip. Adriana Volpe è senz’altro una delle personalità più forti all’interno del Grande Fratello Vip. Sin dall’inizio l’abbiamo vista schietta e diretta dire le cose in faccia agli altri inquilini e soprattutto sfogarsi contro Giancarlo Magalli esprimendo chiaramente la sua idea su di lui. Adesso invece Adriana Volpe sta avendo un crollo, è infatti scoppiata in Lacrime, e questa sua reazione ha colto tutti di sorpresa. I motivi del crollo della conduttrice non sono chiari, ma sicuramente avranno influito i vari scontri di ... gossipnews.tv

