Gesto del carciofo, cosa significa davvero e chi lo usa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quante volte hai fatto il Gesto del carciofo? D'altra parte, pochi gesti sono potenti come quello che realizziamo unendo le punte delle dita di una mano verso l’alto. A carciofo, a borsa, a sacchetto, a cuoppo, a tulipano: le immagini per descrivere la forma della mano non mancano. Ma a dispetto dei diversi modi per indicarlo, i significati del Gesto del carciofo sono bene o male chiari per noi italiani. «Che cosa vuoi?», «che cosa fai?», «che cosa dici?». Come «si scrive» il Gesto del carciofo Ecco, fra pochi mesi potremo trasferire gli stessi significati anche quando scriviamo. Sì, proprio così, un Gesto così importante per la nostra cultura approda nel mondo delle emoji (o emoticon). Il Consorzio Unicode, l’ente che decide quali nuove emoji (o emoticon) introdurre, ha infatti accettato la proposta dello ... gqitalia

Giorgiolaporta : A tutti i #democratici che esaltano il gesto della #Pelosi. Dunque se domattina a parti inverse, la nostra Presiden… - chiaragribaudo : Un gesto che vale più di ogni parola. Tutti i nostri valori in questa foto. Il futuro del Paese in una stupenda imm… - sole24ore : Accompagnato dalla figlia il Capo dello Stato ha scelto l'istituto dopo le polemiche innescate dalla richiesta dei… -