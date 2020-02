Foggia, alunno cinese allontanato dalla scuola: «Serve il certificato medico» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ha 8 anni il bimbo di nazionalità cinese che non potrà tornare sui banchi di una scuola di Cerignola, in provincia di Foggia, se non esibendo un certificato medico. Il dirigente scolastico – come racconta La Gazzetta del Mezzogiorno – ha chiesto alla famiglia di procedere a una visita pediatrica per accertarsi che l’allievo sia in buona salute. Nonostante le indicazioni del ministero dell’Istruzione di non escludere dalla frequenza scolastica gli alunni rientrati dalla Cina. Il bimbo era stato in Cina Il piccolo, otto anni, nato in Italia, è tornato nel nostro Paese il 23 gennaio, dopo essere stato per oltre due settimane a Wenzhou, in Cina, nella parte sud-orientale della provincia cinese dello Zhejiang a circa 800 chilometri da Wuhan, focolaio dell’epidemia del coronavirus. Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere su contagio e ... open.online

