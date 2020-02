Fiorentina, i convocati per l’Atalanta: torna Castrovilli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorentina, ecco i convocati per l’Atalanta: torna Castrovilli dopo il malore accusato nella gara del Franchi contro il Genoa La Fiorentina scenderà in campo domani alle 15.00 tra le mura amiche, dopo la gara con la lunga coda di polemiche contro la Juventus. torna Gaetano Castrovilli nei convocati, dopo l’infortunio accusato nella gara contro il Genoa. L’elenco completo dei convocati Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti, Igor. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Pulgar, Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

