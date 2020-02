Coronavirus, ragazzo filippino picchiato sul bus: scambiato per cinese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo giorno, nuovo caso di razzismo causato dal Coronavirus, dopo i già numerosi casi registrati nelle ultime settimane (basti ricordare quello contro una cantante a Venezia e contro un albergatore cinese a Sanremo). Questa volta a pagare per l’insensata psicosi da Coronavirus è stato un ragazzo filippino (ma scambiato per cinese) picchiato e insultato su un bus a Cagliari. Coronavirus, ragazzo filippino picchiato È accaduto sull’autobus della CTM, linea 9, che dal capoluogo sardo conduce ad Assemini. Vittima degli insulti un cameriere filippino di 31 anni, che era salito sul bus alle 3:45 per andare ad Assemini. Secondo quanto riporta la denuncia fatta ai carabinieri, sul bus erano presenti tre ragazzi che hanno iniziato a insultarlo, accusandolo di essere un cinese che “porta il Coronavirus in Italia“. Oltre agli insulti si sono aggiunte le percosse: i ... notizie

