85enne sfrattata dalla casa popolare: “Voglio morire nel mio letto” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il problema degli sfratti delle case popolari imperversa in Italia da anni e questa volta ha colpito particolarmente il caso di una donna di 85 anni. La signora Costanza, residente a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, è stata costretta a lasciare l’abitazione nella quale ha vissuto per 60 anni. Lo sfratto a Ceglie Messapica Arriva dalla Puglia l’ultima notizia relativa agli sfratti delle case popolari. A Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, sono state svuotate le abitazioni di Piazza della Repubblica e via Guanella, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in quanto sono risultate occupate abusivamente. Tra i tanti che si sono ritrovati improvvisamente senza un tetto sulla testa è emersa la signora Costanza, residente nella stessa casa da 60 anni. L’85enne pare abbia vissuto momenti di grande dolore, sicuramente dovuto al distacco dalle abitudini e ... thesocialpost

