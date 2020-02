“Volevamo realizarlo ma ci ha lasciati…”: Carlo Conti , il lutto difficile da dimenticare [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Carlo Conti ricorda il compleanno di Fabrizio Frizzi In occasione del 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi gran parte dei suoi colleghi e migliori amici lo hanno voluto ricordare suo social network. Sono quasi due anni che il conduttore de L’Eredità non c’è più a causa di un’emorragia cerebrale. Un vuoto che difficilmente si potrà colmare visto che il marito di Carlotta Mantovan era un uomo garbato e sempre col sorriso. Carlo Conti gli ha voluto dedicare un pensiero su Instagram commuovendo tutti i suoi follower. Il presentatore fiorentino, però, di recente ha rilasciato un’intervista al periodico di gossip Nuovo facendo un bilancio della sua vita. In poche parole il padrone di casa de La Corrida che prenderà il via tra un paio di settimane, voleva realizzare qualcosa insieme ad Antonella Clerici e al compianto Frizzi, ma purtroppo non hanno fatto in tempo. Il ... kontrokultura

