Ucraina, una società al collasso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sebbene il 2020 fosse stato annunciato come un anno di relativa crescita economica per Kiev, accompagnata dall’auspicio di una fase di distensione nel Donbass, il ritratto che l’Ucraina restituisce di sé non è affatto confortante. Città abbandonate a se stesse, strade fatiscenti, edifici pericolanti e infrastrutture inefficienti. Una sensazione generale secondo cui il paese stia precipitando in un baratro sociale ma soprattutto politico: quasi il 60% dei cittadini ucraini, secondo un sondaggio pubblicato dal Center for Social Monitoring e dall’Istituto ucraino di ricerca sociale Oleksandr Yaremenko, sostiene che il paese stia andando allo sbando, verso condizioni addirittura peggiori di quelle subite nell’era sovietica. Lo conferma la fotografia che Human Rights Watch ne ha realizzato: impunità totale per gli abusi relativi ai conflitti, provvedimenti per limitare la ... it.insideover

ilpattogardo : RT @bordoni_saker: insider ucraini che hanno partecipato agli incontri di Pompeo a Kiev riferiscono che secondo il Segretario di Stato: 'la… - SperanzaEuropea : RT @SperanzaEuropea: Il popolo polacco prima o poi dovrà capire che, dopo le tragedie degli ultimi secoli, e' nel suo interesse essere al c… - scarsafa : RT @bordoni_saker: insider ucraini che hanno partecipato agli incontri di Pompeo a Kiev riferiscono che secondo il Segretario di Stato: 'la… -