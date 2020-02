Tumori cutanei: diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più mirate ed efficaci (Di giovedì 6 febbraio 2020) Venerdì 7 (dalle ore 10,30) e sabato 8 febbraio 2020 (dalle ore 8,30), presso lo Starhotels Majestic (corso Vittorio Emanuele II, 54 – Torino), si terrà il II° Congresso di Oncologia dermatologica dal titolo “terapie innovative in Dermo–oncologia – non solo melanoma”, organizzato dalla Clinica Dermatologica universitaria (diretta dalla professoressa Maria Teresa Fierro) e dalla Dermatologia chirurgica (diretta dalla dottoressa Virgina Caliendo) della Città della Salute di Torino. L’incidenza del melanoma in Italia, ed in modo particolare a Torino, mostra un trend in costante aumento, ma la diagnosi precoce e la prevenzione permettono di ridurne la mortalità. Negli ultimi anni lo sviluppo delle conoscenze in ambito di patogenesi molecolare dei Tumori cutanei e di immuno-oncologia ha portato allo sviluppo e sperimentazione in ambito clinico di una serie di nuovi composti ... meteoweb.eu

