Tre sorelle si suicidano a Carmagnola, avevano provato anche 5 anni fa dopo la truffa di due avvocati (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ davvero una storia che lascia senza parole quella che arriva da Carmagnola. Una storia che riguarda tre donne, stanche e scoraggiate da quello che era successo nella loro vita. Tre sorelle che hanno deciso di togliersi la vita. Ci avevano provato anche 5 anni fa, a Valtournenche, in Val d’Aosta: a salvarle, il 21 luglio del 2015, erano stati i carabinieri che ne avevano fermate due mentre stavano per gettarsi da un muraglione, mentre la terza era nell’abitacolo dell’auto collegato con il tubo di scappamento. Questa volta nessuno ha potuto fare nulla per salvare le tre sorelle che hanno portato a termine il loro gesto. Alla base di questa tragedia ci sarebbe una truffa: le tre sorelle si erano forse fidate di due persone sbagliate, due avvocati. Sono le tre donne, in delle lettere, a spiegare quello che sarebbe successo e quelli che sarebbero i motivi che ... ultimenotizieflash

