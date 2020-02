Studio Ghibli | ecco le prime immagini del meraviglioso parco a tema (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da oggi l’attesissimo parco a tema dedicato al cinema d’animazione dello Studio Ghibli ha un logo, una struttura definitiva e anche delle prime attrazioni. A rivelare le nuove informazioni è stato il quotidiano giapponese The Asahi Shinbun. Come era lecito aspettarsi, gli investimenti economici per il parco a tema dedicato al cinema dello Studio Ghibli … L'articolo Studio Ghibli ecco le prime immagini del meraviglioso parco a tema proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

