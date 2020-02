Sorelle trovate impiccate a Torino: avevano già tentato il suicidio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tragedia a Carmagnola, in provincia di Torino, dove tre Sorelle sono state trovate impiccate tra la giornata di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio 2020. Si tratta di tre donne di età compresa tra i 54 e i 77 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, due di loro si sarebbero tolte la vita in casa. La terza, dopo aver scoperto i cadaveri delle Sorelle, si è impiccata al balcone di casa lasciando un biglietto d’addio. Nel 2015 tutte e tre avevano già tentato il suicidio cercando di buttarsi da un muraglione dopo una presunta truffa da parte degli avvocati per cui avevano perso i risparmi di una vita. notizie

