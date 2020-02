Scoperta rivoluzionaria molecola killer di virus: ottenuta dallo zucchero (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un team di ricerca internazionale ha scoperto una nuova, rivoluzionaria molecola in grado di uccidere virus. È stata ottenuta da uno zucchero modificato, e a differenza dei normali agenti virucidi non è dannosa per le cellule. I test in vitro e su topi sono stati molto incoraggianti e gli scienziati l'hanno già brevettata. Ci sono speranze anche contro i virus emergenti come il coronavirus 2019-nCoV, tuttavia servirà molto tempo prima di arrivare a un possibile trattamento. fanpage

