Sanremo 2020, il monologo di Alketa Vejsiu: il testo e il discorso integrale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, il monologo di Alketa Vejsiu: testo, discorso integrale Questa sera, 6 febbraio 2020, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo, Alketa Vejsiu ha tenuto un monologo sul Festival di Sanremo. La popolare conduttrice albanese è una delle 10 conduttrici scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione di questa settantesima edizione del Festival. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Il testo integrale del monologo di Alketa Vejsiu al Festival di Sanremo 2020: Notizia in aggiornamento Alketa Vejsiu, chi è la co-conduttrice di Sanremo: la carriera Nata nel 1984, Alketa Vejsiu si è dichiarata innamorata dell’Italia, “il paese più bello del mondo e gli italiani sono il popolo più bello del mondo in assoluto”. Laureatasi nel 2007 all’Università di Tirana in Economia aziendale, Alketa ha imparato l’italiano sin da bambina, guardando la nostra televisione. ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -