Morandi, Gad Lerner sta con Toscani: "La sua? Amore di battuta" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Pizzi Dopo le parole choc di Toscani, i Benetton lo scaricano. Ma Lerner prende le difese del fotografo: "È un vero artista" Questa mattina ci siamo svegliati tutti con una terribile notizia: il deragliamento di un Frecciarossa all'altezza di Lodi. Due morti e 31 feriti. Un giornata tragica, lunghissima dove si indaga ancora per capire cosa realmente sia successo. Cosa abbia portato via Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo dalle proprie famiglie. Una giornata dove sarebbe stato meglio stare zitti e non buttare altra benzina sul fuoco. Ma ovviamente, questo, per alcuni soggetti, è soltanto un miraggio e quindi via di stupidaggini e cattiverie. Ma andiamo ai fatti. Mentre i Benetton si dissociano dalle parole choc di Oliviero Toscani - ricordiamo che lunedì in diretta a Un giorno da pecora il "grande" fotografo" ha avuto il coraggio di dire, per giustificare la sua foto (e ... ilgiornale

