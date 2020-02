«Ma a chi interessa se casca un ponte?». I Benetton licenziano Oliviero Toscani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il gruppo dei Benetton ha deciso di interrompere il rapporto con il fotografo Oliviero Toscani, finito nella bufera dopo le frasi dette a Un giorno da pecora su Radiouno a proposito del crollo del ponte Morandi: «Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del ponte Morandi – si legge in una nota – prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo». Solo ieri il fotografo aveva provato a scusarsi per quella frase: «Ma a chi importa se cade un ponte?». A Radio Capital, Toscani si era detto «distrutto umanamente», perché «Si prende una frase estrapolata da qualcuno per il suo programma un po’ scandalistico, con questa comunicazione moderna che cerca il sensazionalismo. Non era quella ... open.online

matteosalvinimi : 'A chi interessa che caschi un ponte'. Che squallore, che schifo. - matteosalvinimi : Che miseria umana il signor Toscani che ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola...” Io a… - petergomezblog : Foto Sardine-Benetton, l’uscita choc di Oliviero Toscani: “Ma a chi interessa che caschi un ponte” -