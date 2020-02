LIVE Sport, DIRETTA 6 febbraio: il Setterosa si prepara al Preolimpico di Trieste. Valverde si ritira a fine 2021, Rebellin trova squadra (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 CICLISMO – Davide Rebellin sarà al via della stagione 2020, la sua 28ma da professionista, con la maglia del team Continental Meridiana Kamen, con cui ha firmato, secondo quanto scritto dal sito CyclingNews.com. Il 48enne italiano si era già trasferito nel team croato nella seconda metà del 2019, dopo aver corso con gli stessi colori già nel 2012. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.58 CICLISMO – Secondo quanto riportato dal sito CyclingNews.com lo spagnolo Alejandro Valverde ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione 2021, cercando, però, di vincere prima una medaglia olimpica a Tokyo 2020, dato che l’iberico non vanta nel suo palmares podi ai Giochi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.28 PALLANUOTO FEMMINILE – Il CT del Setterosa, Paolo Zizza, ha diramato le convocazioni per il collegiale di ... oasport

