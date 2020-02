L'incidente di Kevin Hart lo ha cambiato (in meglio): parla la moglie, Eniko Parrish (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kevin Hart è profondamente cambiato dopo l'incidente del Labor Day. L'attore è tornato a parlarne in una intervista e la moglie, Eniko Parrish, ha confermato che lo schianto in auto lo ha reso un uomo diverso e... migliore. mondofox

incidente Kevin Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : incidente Kevin