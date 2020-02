La Reggia sbarca su Spotify: ecco le canzoni preferite dalla Maffei (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sull’onda dell’emozione per il Festival di Sanremo, che in questi giorni tiene incollati ai televisori milioni di italiani, la direttrice della Reggia di Caserta ha pensato bene di aprire un canale Spotify del complesso vanvitelliano. Tra le varie playlist, raggiungibili QUI, ce n’è una dedicata agli appartamenti storici, una al giardino all’inglese, una al parco reale e persino una ai runners che quotidianamente sgambettano nei viali. Ma quella che non passa inosservata è proprio la lista delle canzoni preferite da Tiziana Maffei: si passa da Supercalifragilistichespiralidoso del film Mary Poppins a Another Brick in the Wall dei Pink Floyd nella versione live in Berlin del 1990; e poi Steve Wonder, Fiorella Mannoia, Renato Zero ma anche Imagine di John Lennon, Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone e il primo atto ... anteprima24

