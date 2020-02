Gruppo FCA - Ultima trimestrale in crescita: battute le attese del mercato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Gruppo Fiat Chrysler ha chiuso il quarto trimestre e il 2019 nel complesso con risultati in chiaroscuro, ma comunque superiori alle sue attese e alle aspettative del mercato. In particolare, negli ultimi tre mesi dell'anno scorso il costruttore italo-americano ha annullato gli effetti negativi del calo delle consegne globali, beneficiando del positivo andamento in Nord America e dei miglioramenti registrati in America Latina e Asia-Pacifico. La Fiat Chrysler ha così fatto decisamente meglio della Ford e della General Motors, che ieri hanno pubblicato trimestrali in perdita.Utili trimestrali in crescita. Entrando nel dettaglio del conto economico, nellultimo trimestre del 2019 la FCA ha messo a segno ricavi netti per 29,643 miliardi di euro, l'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 nonostante la flessione delle consegne dell'1% a 1,165 milioni di unità. Sulla ... quattroruote

