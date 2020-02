Ferrero: "I Cinque stelle vadano in piazza, ma contro se stessi" (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Paolo Ferrero, ex segretario di Rifondazione comunista, oggi vicepresidente di Sinistra europea la piazza piace, ci mancherebbe. Ma in piazza contro il governo, cosa che per esempio ha deciso di fare Di Maio, non ci è andato, ci rivela oggi. “Colgo l’occasione di questa conversazione per mettere fine a una leggenda metropolitana: mai sceso in piazza contro il governo Prodi. Soprattutto come forma di rispetto per chi lo faceva con convinzione. Non puoi manifestare e poi ti vai a sedere in Consiglio dei Ministri. E’ una cosa ridicola, se lo fai ti dimetti, anche se non sto dando alcun consiglio ai Cinque stelle”.Ai tempi del governo Prodi, da ministro della Solidarietà sociale, Ferrero i compagni in piazza contro il governo li sosteneva e lo hanno fatto due volte tra il 2006 e il 2008, con un l’Unione eternamente in bilico, che oggi ... huffingtonpost

