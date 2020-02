È morto Capitan Findus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Capitan Findus è morto: il video dello spot tv anni 80 e 90 È morto all’età di 84 anni Giovanni Cattaneo, attore famoso soprattutto per aver interpretato Capitan Findus, il personaggio che dà il nome ai bastoncini di merluzzo prodotti dalla Findus. Cattaneo era malato da tempo: il decesso è avvenuto ieri, mercoledì 5 febbraio 2020, all’ Istituto geriatrico Piero Redaelli, a Milano, dove l’attore era ricoverato. Lo spot tv di Capitan Findus fu tra i più famosi della televisione anni Ottanta e Cattaneo fu il primo a interpretare il personaggio, molto amato dai bambini di diverse generazione. Inconfondibile il suo look: barba bianca e uniforme da marinaio (cappello compreso). Prima di diventare Capitan Findus, Cattaneo fu un attore di fotoromanzi e aveva lavorato come comparsa in alcuni film. “Ma la cosa più bella è stata la parte di Capitan Findus”, ... tpi

LaStampa : È morto il primo capitan Findus - RobRiva_SOA : RT @Franco4social: Corriere: 'E' morto Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus'. Che la terra gli sia sofficina. - Franco4social : Corriere: 'E' morto Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus'. Che la terra gli sia sofficina. -