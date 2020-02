Coronavirus: morto Li Wenliang, il medico che diede l’allarme (Di giovedì 6 febbraio 2020) morto a Wuhan a 34 anni Li Wenliang, il medico che diede l’allarme per il Coronavirus e finì sotto inchiesta da parte della polizia locale. Il medico cinese che ha cercato di avvertire altri medici circa il Coronavirus è morto dopo aver contratto l’infezione a Wuhan. Secondo i media locali, l’oftalmologo Li Wenliang è morto … L'articolo Coronavirus: morto Li Wenliang, il medico che diede l’allarme è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

