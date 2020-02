Caos Juve Fiorentina e Pradè esplode nel tunnel: «Ma che c**** hai fatto!?» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fiorentina Juve, post infuocato nel tunnel: «Ma che c**** hai fatto!?». La ricostruzione di quanto accaduto dopo il triplice fischio di Pasqua Il Corriere dello Sport ricostruisce quanto avvenuto domenica all’ora di prnzo subito dopo il triplice fischio di Fiorentina-Juventus. Sarebbero volate parole rosse tra il direttore sportivo viola Daniele Pradé e l’arbitro Pasqua. «Ma che c… hai fatto, hai rovinato la partita», gli avrebbe urlato il dirigente viola. «Ma che c… vuoi tu», sarebbe stata la risposta del direttore di gara. Po un ulteriore “vaffa…” da parte di Antognoni, successivamente si sarebbe tenuto anche un confronto degli spogliatoio con Joe Barone. Tutti i dirigenti sono stati poi multati pesantemente dal Giudice sportivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

