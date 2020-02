Bonavitacola a Salerno: no comment su inchiesta, riflessioni sulla Terra dei Fuochi (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Nessuna dichiarazione sull’inchiesta che lo vede tra i 23 indagati nell’ambito di un’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ai cronisti che chiedono un commento, il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, a Salerno per partecipare ad un convegno per fare chiarezza sulla legge che obbliga alla misurazione dei livelli di concentrazione di gas Rafon, ha risposto esplicitamente no, ma dal palco del Grand Hotel che ospitava l’incontro, il vice governatore ha fatto diversi riferimenti al problema ambientale della regione Campania, nel suo intervento. In particolare Bonavitacola ha raccontato anche un aneddoto contro la trasmissione televisiva Porta a Porta che aveva semplificato il rapporto tra residenza nella Terra dei Fuochi e la malattia di una bambina ed invitato a riflettere sul nesso causa-effetto tra ambiente e tumori, per il quale la ... anteprima24

