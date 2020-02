‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del Trono over del 5/02/20 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ scoppiata la primavera nello studio del Trono over, oh! A dare il via al festival degli ormoni ci ha pensato ieri Gemma Galgani quando, all’idea di una gara di ballo che coinvolgesse i professionisti di Amici, ha esultato con gridolini così acuti che nemmeno le teenager ai concerti di Justin Bieber, con un’enfasi che nemmeno io di fronte ad una tartare di gamberi crudi, con una soddisfazione che nemmeno lei quando appendeva all’armadio i pigiami del Gabbiano in segno di vittoria. E tutte le altre dame le sono andate appresso, ça va sans dire. Che un po’ le capisco, eh. Abituate come sono ad interfacciarsi con elementi come Armando Incarnato o Samuele Baiocchi, ce credo che trovarsi avvinghiate a Umberto Gaudino o Simone Nolasco sia una botta de vita… in tutti i sensi! E mica solo le donne, eh, che quando ha fatto il suo ingresso Francesca Tocca ... isaechia

TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… - graziano_delrio : Sostenere il servizio sanitario nazionale che oggi ci difende dal #coronavirus e ogni giorno combatte con centinaia… - robersperanza : Buongiorno a tutti. Iniziata task force coronavirus. Grazie alle donne e agli uomini che stanno facendo ogni giorno… -