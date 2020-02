UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 6 febbraio 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) anticipazioni puntata 5434 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 6 febbraio 2020: In agitazione per quanto è venuta a sapere da Renato (Marzio Honorato), Ornella (Marina Giulia Cavalli) prova ad avvertire Giulia (Marina Tagliaferri) riguardo a Marcello (Fabio Cocifiglia), ma lei non vuole ascoltarla. Per via di Andrea (Davide Devenuto), Samuel (Samuele Cavallo) vede fallire i suoi piani sentimentali con Arianna (Samanta Piccinetti)… e cerca di rimediare! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 6 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

