Tennis, ATP Pune 2020: Berankis e Sugita accedono ai quarti di finale, eliminati Caruso e Travaglia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giornata negativa per gli italiani nel torneo ATP 250 di Pune (India), che oggi ha visto disputarsi quattro ottavi di finale e un incontro del primo turno. eliminati, infatti,Salvatore Caruso e Stefano Travaglia: il siciliano è stato sconfitto in due set dal ceco Jiri Vesely per 6-7 (5) 4-6, mentre il marchigiano si è piegato al bielorusso Ilya Ivashka con il punteggio di 6-7 (5) 6-7 (3). Non ha deluso le attese il numero 2 del seeding Ricardas Berankis, che in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco ha liquidato il tedesco Cedrik-Marcel Stebe con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Ai quarti di finale il lituano se la vedrà con il giapponese Yuichi Sugita, che oggi non ha avuto neanche bisogno di sporcare la racchetta, dal momento che ha vinto per il ritiro del suo avversario, il serbo Viktor Trioicki. Per quanto riguarda l’ultimo incontro di primo turno, il nipponico Taro Daniel ... oasport

RSIsport : ????????? Anche il centrale del Roland Garros ha la sua copertura. Completato il tetto sul Philippe Chatrier.… - sportface2016 : #ATPMontpellier | La programmazione e l'ordine di gioco di giovedì 6 febbraio - TennisWorldit : Atp Pune - L'Italia perde i pezzi: fuori Caruso e Travaglia -