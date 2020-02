Teatro Nuovo di Salerno, venerdì in scena “Io sono una farfalla” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Salerno – venerdì 7 febbraio alle ore 21,00 al via la X edizione di ATELIER spazioperformativo, rassegna realizzata a cura di Artestudio & Teatro Grimaldello, in collaborazione con il Teatro Nuovo. “Io sono una farfalla”, lo spettacolo che dà inizio alla rassegna, che si svolge al Teatro Nuovo di Salerno (Via Valerio Laspro, 10), nasce in collaborazione con l’Ex Asilo Filangieri di Napoli, il Teatro il Giullare di Salerno e il Teatro Grimaldello e vede la drammaturgia firmata da Antonio Stoccuto, per la regia di Antonio Grimaldi, entrambi anche protagonisti della scena. “Io sono una farfalla” è una sensibile visionaria narrazione di una storia appartenente ad una donna transessuale. Una storia vera, narrata da una fonte, E., lasciata anonima per privacy. Il lavoro nasce dall’esigenza ... anteprima24

ViviCampania : 'Io sono una farfalla' al Teatro Nuovo di Salerno - - VictorianoPapa : Save the date: sabato 15 febbraio ore 21:00 start concert, opening aperitif alle 20:00 con gli Strada Ketelos in 8… -