Svelata la data de Il Cacciatore 2, Francesco Montanari diventa “crudele e spietato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Cacciatore 2 sta tornando. La nuova stagione della serie Ra2, apprezzata in Italia ma anche all'estero, vedrà di nuovo Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone - nome di fantasia di Alfonso Sabella, PM e sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo. Gli episodi saranno quattro, in onda in altrettante prime serate.Quando andrà in onda Il Cacciatore 2? Inizialmente previsto per i primi giorni di gennaio 2020, la seconda stagione invece debutterà il 19 febbraio 2020. La conferma è avvenuta tramite uno spot televisivo, trasmesso durante Sanremo 2020, in cui la rete ammiraglia annuncia la data di partenza.Cosa accadrà ne Il Cacciatore 2? La storia ripartirà nell'anno 1996 con il rapimento del piccolo Giuseppe di Matteo. Saverio riesce finalmente a convolare a nozze con la sua amata Giada (interpretata dall’attrice Miriam Dalmazio). Il lieto evento si ... optimaitalia

