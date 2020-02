Sovranisti e manganello, in Abruzzo minacce a un consigliere regionale M5S. Dai banchi della maggioranza parole grosse contro Pettinari: “Gli voglio dà du’ sardelle” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Per me du mazzate va bene .. io voglio dà due Sardelle a Pettinari .. io voglio dà du sardelle a ..”. è una voce giovanile quella che parlotta in aula, in dialetto pescarese, riferendosi al vice presidente del consiglio regionale d’Abruzzo, Domenico Pettinari (M5S, nella foto), con un devastante fuori onda che si consuma durante i lavori del consiglio regionale. Si parla di mazzate e sardelle, dunque botte e schiaffi. Parole pronunciate assieme al nome del pentastellato. Pettinari ha confermato che il microfono rimasto inavvertitamente acceso era tra i banchi della maggioranza di centrodestra. Un fatto gravissimo causato da “un clima che all’interno del Consiglio non può certo definirsi sereno”, scrive il pentastellato in una lettera al presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, al prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, e al questore di Pescara, Francesco Misiti. “Chiedo di portare ... lanotiziagiornale

