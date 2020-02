Sanremo 2020, testi canzoni: «Voglio parlarti adesso» di Paolo Jannacci (Di giovedì 6 febbraio 2020) Paolo Jannacci Il rapporto tra un padre e una figlia sarà al centro del racconto di Voglio parlarti adesso, la canzone con cui Paolo Jannacci parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Quali sono le speranze di un genitore per la sua bambina? Che cosa le succederà in futuro? A rispondere ci penserà il cantante, autore di una ballata moderna dedicata alla figlia Allegra. Quest’ultima, quando è stato scritto il brano, aveva infatti 6 anni. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Voglio parlarti adesso» Voglio parlarti adesso di A. Bonomo – P.M. Jannacci – E. Bassi – M. Bassi Ed. Edizioni Curci/Faithfool/Music Union/Ala Bianca Group – Milano – Gallarate (VA) – Milano – Modena Là fuori c’è la guerra e dormi Ma qui ci penso io a te Vorrei che non tremassi come me Ho visto piangere un gigante Figurati se non piango io Che sono nato adesso amore ... davidemaggio

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -