Sanremo 2020 | Rula Jebreal | metà del compenso a Nadia Murad | attivista stuprata dall’ISIS

Rula Jebreal devolverà metà del cachet di Sanremo 2020 a Nadia Murad, attivista, vittima di violenza sessuale da parte di alcuni membri dell'ISIS. Rula Jebreal donerà metà del compenso di Sanremo 2020 a Nadia Murad, attivista yazida stuprata da alcuni membri dell'ISIS: a rivelarlo è stata lei stessa in conferenza stampa, anche se non ha voluto parlare di cifre. Rula Jebreal durante la conferenza stampa di presentazione della prima giornata del Festival di Sanremo ha informato i giornalisti che devolverà metà del suo compenso a Nadia Murad, l'attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall'Isis. La giornalista palestinese naturalizzata italiana ha detto: "darò metà del compenso per il festival di Sanremo a Nadia Murad". Nadia è consigliere del presidente francese Macron

