Ordigno esplode davanti pizzeria, inquirenti non escludono alcuna pista (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Teramo - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo stanno indagando su un'esplosione avvenuta alle 4,00 della notte a Roseto degli Abruzzi (Teramo), nei pressi della pizzeria in via Nazionale Adriatica Nord. La deflagrazione ha causato danni al locale e nell'appartamento al primo piano dello stabile. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e nelle prossime ore ascolteranno i titolari dell'esercizio. leggi tutto abruzzo24ore.tv

