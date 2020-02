Maltempo, bloccati al largo di Bari 3 traghetti e 2 navi cargo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due navi cargo e tre traghetti, con 524 passeggeri a bordo e oltre 200 membri di equipaggio, sono bloccati a largo delle coste di Bari. Le forti raffiche di vento, che in mattinata hanno superato i 50 nodi, stanno di fatto impedendo le manovre nel porto del capoluogo pugliese. Disagio per i passeggeri Le tre navi passeggeri sono la AF Francesca della Adria Ferries (168 viaggiatori e 60 componenti di equipaggio) e la Righel II della Ventouris Ferries (188 passeggeri e 49 equipaggio) provenienti da Durazzo (Albania) e la Superfast (168 passeggeri e 56 equipaggio) proveniente dalla Grecia. Hanno posto la prua rivolta a Nord cercando protezione al largo dei vicini porti di Trani, Molfetta e Manfredonia, in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso e attracco nel porto di Bari. Una situazione di disagio per i passeggeri dei traghetti, che però al ... tg24.sky

