La lezione dell’Iowa: è ancora presto per delegare il voto alla tecnologia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’app usata dall’Iowa Democratic Party dietro il disastro dei caucus (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images) A ormai due giorni dai caucus in Iowa del Partito democratico americano, non si hanno ancora i risultati definitivi della fondamentale prima tappa delle primarie americane. Dopo ore di caos e incertezza, sono stati diffusi dei dati parziali che danno come vincitore l’outsider Pete Buttigieg, con il favorito Bernie Sanders poco dietro. Il grande sconfitto sembra essere Joe Biden, che non arriverebbe neanche al 15% dei consensi. I risultati dell’Iowa sono uno dei momenti più importanti nella politica americana: si tratta del primo stato dove avvengono le primarie e chi vince qui ottiene una grande spinta nel prosieguo della corsa elettorale: solo Bill Clinton nel 1992 ha vinto le primarie democratiche senza primeggiare in Iowa. Eppure quest’anno le cose potranno ... wired

