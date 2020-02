Ha il cancro allo stadio terminale: prima di morire esaudisce il desiderio del figlio – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un papà ha deciso di esaudire, prima di morire di cancro, il desiderio più grande del figlio 13enne. Il regalo gli è stato donato dopo la sua morte Un gesto di altruismo incredibile nei confronti del figlio quando la malattia non gli avrebbe lasciato più molto altro tempo per vivere. Lo ha fatto un papà … L'articolo Ha il cancro allo stadio terminale: prima di morire esaudisce il desiderio del figlio – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

matteosalvinimi : Un forte abbraccio a chi sta giocando la partita più importante di tutte: quella contro il cancro. E GRAZIE allo st… - CaptAmericaTO : RT @matteosalvinimi: Un forte abbraccio a chi sta giocando la partita più importante di tutte: quella contro il cancro. E GRAZIE allo strao… - vitti2173 : RT @simonasiri: Non si augura a nessuno, ma la notizia che Rush Limbaugh noto sessista, fascista, razzista e famoso per non credere alla sc… -