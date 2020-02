Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood arrivano su Xbox Game Pass questa settimana (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Febbraio è un buon mese per Xbox Game Pass: il servizio di abbonamento di Microsoft dà il benvenuto a Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood questa settimana.La prossima settimana invece, Death Squared arriva all'interno del catalogo e Bleeding Edge, il nuovo gioco multiplayer dello sviluppatore di Hellblade, Ninja Theory, verrà lanciato in versione closed beta. Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood arrivano su Game Pass per console il 6 febbraio. Death Squared, un puzzle Game incentrato sulla cooperazione di SMG Studio, verrà lanciato il 13 febbraio. La closed beta di Bleeding Edge si svolgerà dal 14 al 16 febbraio su console Xbox e PC.Final Fantasy XV, Wolfenstein: Youngblood e Death's Gambit arriveranno anche su Xbox Game Pass per PC, ha confermato Microsoft, ma non abbiamo ancora una data di uscita definitiva. Intanto sono disponibili nuovi obiettivi per Xbox Game Pass ... eurogamer

Eurogamer_it : #FinalFantasyXV e #WolfensteinYoungblood arrivano su #XboxGamePass. - myreviews_it : Final Fantasy VII Remake sarà esclusiva Sony fino al 2021 - - GianlucaOdinson : Final Fantasy 7 Remake: la fine dell'esclusiva temporale slitta a causa del rinvio su PS4 -