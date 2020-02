Festival di Sanremo 2020, gli ascolti della prima serata: Amadeus fa il botto e batte Claudio Baglioni con il 52,2% di share. Fiorello: “Minchiaaaaaaaa” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) ascolti da record per Sanremo 2020, Amadeus porta a casa un vero e proprio boom di ascolti: la prima serata è stata vista da 10.058.000 telespettatori con il 52,2% di share. La prima parte (dalle 21.35 alle 24) ha ottenuto 12.841.000 con il 51,24%, la seconda parte (dalle 24.05 all’1.27) 5.698.000 con il 56,22% di share. Miglior risultato in share dal 2005, alla conduzione c’era Paolo Bonolis. “52.2% Minchiaaaaaaaa“, ha commentato Fiorello entusiasta dal suo account Twitter. La prima puntata di Sanremo 2019, il secondo targato Baglioni, in onda martedì 5 febbraio, aveva ottenuto in media 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Per essere precisi, la prima parte (dalle 21.16 alle 23.56) aveva ottenuto 12.282.000 con il 49,4% e la seconda parte (dalle 00.01 all’1.14) aveva conquistato 5.120.000 con il 50,1%. Dal punto di vista televisivo verrebbe da ... ilfattoquotidiano

