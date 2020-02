Etero, gay o bisessuale?5 cose che forse non ti aspetti sull’orientamento sessuale! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’orientamento sessuale di ognuno di noi, può essere categorizzato in compartimenti stagni? Siamo al 100% Eterosessuali? 100% Omosessuali? Ed i bisessuali, esistono davvero? Studi scientifici hanno dimostrato che l’orientamento sessuale può mutare nel corso della nostra vita. A seguire un decalogo utile per abbattere stereotipi e preconcetti! L’orientamento sessuale è fluido! L’orientamento sessuale è determinato … L'articolo Etero, gay o bisessuale?5 cose che forse non ti aspetti sull’orientamento sessuale! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

VJimmyV : RT @RemainsofD: cioè in italia l’unico a dire gay rights é un etero . ma comunque è un’energia che ci serve - ilfusebs : RT @RemainsofD: cioè in italia l’unico a dire gay rights é un etero . ma comunque è un’energia che ci serve - FedeleAmico : RT @GiuliaOhara: @cynicallydiego Quindi NON posso dire che per me ha fatto cagare altrimenti sono omofoba?! Non poteva essere semplicemente… -