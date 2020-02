Coronavirus, da oggi screening sui passeggeri dell’aeroporto di Palermo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Iniziano anche all’aeroporto di Palermo i controlli anti Coronavirus. Le attività di screening coinvolgeranno tutti i passeggeri in transito e in arrivo al Falcone e Borsellino. Chiunque passerà dall’aeroporto di Palermo sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea tramite termometri a infrarossi. “Sono cominciate stasera le attività di screening con i termometri a infrarossi per i passeggeri internazionali in arrivo”, si legge in una breve nota dello scalo aeroportuale di Punta Raisi. Lo screening nei principali aeroporti internazionali italiani è ormai d’obbligo come disposto dal Ministero della Salute L’Italia ha iniziato anche a controllare la temperatura dei passeggeri di tutti i voli, soprattutto quelli intercontinentali e provenienti dai paesi asiatici. I controlli degli scanner termici precedentemente riservati ai passeggeri ... direttasicilia

MinisteroSalute : ??Lavoriamo per darvi notizie accurate e tempestive sul #coronavirus. Da oggi lo facciamo anche in collaborazione c… - robersperanza : Per fermare il #coronavirus vanno anche contrastate le false informazioni. Sono felice dell’accordo appena fatto co… - zaiapresidente : ?? #CORONAVIRUS / 'Non è politica. Per la prevenzione serve l'isolamento'. La mia intervista di oggi al @Corriere. -