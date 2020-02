Sanremo, Tiziano Ferro in lacrime: “Ho rovinato tutto”. Amadeus interviene (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziano Ferro scoppia a piangere improvvisamente a Sanremo 2020: “Che pal*e ho rovinato tutto” Poco fa Tiziano Ferro si è esibito al Festival di Sanremo cantando la canzone di Mia Martina, ‘Almeno tu nell’universo’. Ma sul finire dell’esibizione, Tiziano Ferro è scoppiato improvvisamente a piangere per la troppa emozione. Una volta finita la canzone il popolare artista è stato raggiunto da Amadeus. E in quell’esatto momento il cantante di Latina ha abbracciato in lacrime il conduttore di Sanremo, asserendo senza tanti giri di parole: “Che pal*e…Ho rovinato tutto!” Successivamente si è rivolto al pubblico, dichiarando con le lacrime agli occhi: “Scusate, scusate tanto…Per un cantante questa non è una semplice canzone, bensì un’operazione a cuore aperto…” Festival di Sanremo, Amadeus consola ... lanostratv

Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 : Achille Lauro toglie mantello e si spoglia. Performance in tuta color carne, evoca San Francesco… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020: #TizianoFerro, brividi, emozioni e lacrime con Almeno tu nell'universo di Mia Martini #Sanremo70… - team_world : Al via questa sera SANREMO 2020! Clicca qui > -