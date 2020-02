Sanremo 2020, il programma e gli orari di stasera (4 febbraio): tutti i cantanti in gara e gli ospiti (Di martedì 4 febbraio 2020) Via, si parte! E’ tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo in programma questa sera dall’ormai tradizionale e immancabile Teatro Ariston della città dei fiori. Ma cosa vedremo nel programma di questa prima serata della kermesse? Il menù è ricchissimo, sia di cantanti in gara, tra i ‘big’ e le Nuove Proposte, sia di ospiti che si alterneranno sul palco dove a ‘guidare’ la ciurma sarà il conduttore Amadeus, questa sera affiancato dalle presenze femminili Diletta Leotta e Rula Jebreal. Nel ruolo di ‘amico del presentatore’, ma soprattutto di mattatore, ci sarà oggi come in tutte le restanti serate Fiorello, e assieme a lui anche il cantautore Tiziano Ferro, confermato anche lui da oggi a sabato, tutte le sere ospite fisso dunque. Ma vediamo nel dettaglio il programma, partendo da regolamento. gara dei Campioni Per la prima serata è prevista l‘esibizione di 12 dei 24 ... oasport

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -