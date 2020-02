Sanremo 2020, il dramma di Rula Jebreal: “Mia madre si tolse la vita” (Di martedì 4 febbraio 2020) Martedì 4 febbraio 2020 andrà in onda la prima puntata del settantesimo Festival di Sanremo. Tra le ospiti più attese Rula Jebreal che reciterà un monologo molto intenso. Prima della sua apparizione alla competizione canora, la giornalista ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha rivelato forse uno dei drammi più grandi della sua vita: la morte della madre. Rivelando alcuni dettagli del monologo che reciterà alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, Rula Jebreal ha raccontato: “Parlo di fatti che conosco, di adesso. E’ una battaglia che va combattuta anche dagli uomini. Per me è imprescindibile, non combatterla vorrebbe dire che non è cambiato niente da quando mia mamma si è suicidata. E lo devo a mia figlia”. Rula Jebreal racconta alcuni dettagli della sua vita Una personalità forte e decisa quella di Rula Jebreal che si batte per ... velvetgossip

