Sanremo 2020, Fiorello ad Amadeus: "Occhio, che se va male danno Soliti Ignoti ad Alessandro Greco..." (Di martedì 4 febbraio 2020) "Ama, guarda che tu non hai capito ancora cosa sta succedendo, eh. Questi sono gli attimi che precedono la fine della tua carriera!" Smessi gli abiti di Don Matteo (che potrebbero portare a una base del 35% di share visti gli ascolti su Rai 1 negli ultimi 20 anni), Fiorello torna sul palco dell'Ariston dopo la benedizione iniziale per giocare con l'amico di una vita. 35 anni dopo l'essersi promessi di vivere un eventuale Festival insieme, Fiorello e Amadeus si ritrovano sul palco. La sensazione è che Fiore sia davvero in scena per tranquillizzare l'amico e farlo divertire prima di lasciargli il timone del programma più iconico del palinsesto italiano. La via è quella della presa in giro, ovviamente. "Guarda che se va male ti levano anche I Soliti Ignoti! Io già lo vedo: 'Alessandro Greco presenta i Soliti Ignoti!'" scherza Fiore richiamando i tanti commenti positivi raccolti su ... blogo

