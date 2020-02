Rita Rusic, stai rosicando? Adriana Volpe esplode al Grande Fratello VIP 4 (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo le dichiarazioni rilasciate meno di 24 ore fa a LIVE Non è la D’Urso, Rita Rusic ha avuto la possibilità di rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 4 per un faccia a faccia scontato: la ex produttrice ha potuto affrontare la conduttrice Adriana Volpe per rinfacciarle quelle che – secondo lei – sono state delle strategie architettate per sbatterla fuori dal reality show di Canale Cinque. Lo scontro è avvenuto a distanza: la ex concorrente è stata piazzate dentro la Glass Room; Adriana Volpe si è poi avvicinata al vetro per poterla guardare e ascoltare. Il battibecco è iniziato subito e senza particolari inneschi: a far scappare la rissa verbale è stata Rita Rusic con la sua “parlantina sciolta”… Adriana Volpe contro Rita Rusic al Grande Fratello VIP 4 “Tu sei una di quelle donne molto pericolose… e sai perché? Perché ... ultimenotizieflash

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - MarinapoliG : RT @aryprova01: E LICIA DICE ANCORA CHE IL SUO SOGNO EROTICO È RITA RUSIC! Rita che risponde “I ove you Licia” e Licia che dice “Rusic del… - itsclaudiatweet : Sigorini:”Licia anche tu hai our sogno erotico” Licia:”RITA RUSIC” Rita:”Me lo diceva sempre in casa. I love you… -